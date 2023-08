Na semana passada, as infantas Elena e Cristina (e os seus filhos, Irene e Miguel Urdangarin) passaram uns dias em Abu Dhabi na companhia de Juan Carlos I.

A viagem, conforme avança a Vanitatis, teve uma duração mais prolongada do que o esperado uma vez que as irmãs do rei Felipe VI decidiram ajustar os seus dias de férias.

Nota ainda a publicação que visitar o pai no final do verão tornou-se numa espécie de tradição familiar. Mesmo tendo uma agenda preenchida, as infantas reservam sempre esta altura do ano para viajar até aos Emirados Árabes Unidos.

O rei emérito fica muito feliz com estas visitas, sobretudo quando tem a oportunidade de ver os netos.

Note-se que em breve Juan Carlos irá viajar até ao Reino Unido, uma vez que vai participar na final mundial da categoria 6M de vela.

