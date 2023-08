O rei Juan Carlos já se despediu de Sanxenxo. Esta terça-feira, dia 1 de agosto, o pai de Felipe VI deixou a casa do seu amigo Pedro Campos, onde ficou hospedado durante os dias que passou na localidade de Pontevedra, e rumou ao aeroporto de Vigo para apanhar um voo de regresso a Abu Dhabi.

Durante os cinco dias que esteve em Sanxenxo, o rei emérito celebrou uma vitória do seu barco, El Bribón, e pôde ainda contar com a companhia da filha mais velha, a infanta Elena, que se despediu do pai no aeroporto.

À saída da casa do amigo, Juan Carlos, já dentro do carro, baixou a janela e fez as suas primeiras declarações à comunicação social, tendo dito que estava "contente e feliz" por ter podido passar uns dias em Sanxenxo, agradecendo ainda aos meios de comunicação o tratamento que recebeu ao longo da estadia.

"Obrigada por me terem ajudado a estar bem e a estar tão bem convosco", afirmou, prometendo ainda que o seu regresso a Espanha acontecerá "brevemente".

