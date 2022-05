Letícia Silva, de 14 anos, é uma das concorrentes do 'The Voice Kids' que conseguiu conquistar os jurados e passou nas Provas Cegas.

No final da atuação, a jovem surpreendeu tudo e todos ao dizer: "Queria dedicar esta canção a uma amiga minha e da minha família, que está no hospital a lutar pela vida. E também a todas as vítimas de violência, tanto mulheres, como homens e crianças".

Logo de seguida, foi aplaudida de pé e Carolina Deslandes reagiu às suas palavras, contando também que tinha acabado de perder uma amiga.

"Perdi uma amiga minha, nem sequer ia falar disto, mas tem-nos comovido muito, aos quatros, que vocês façam isto pelas razões certas. Falaste de violência, que é tudo aquilo que tenho falado nos últimos anos da minha vida, e tão nova teres essa consciência, dás muita esperança no futuro e dás muitas esperança que tua geração se importe com os outros".

"E que a tua geração aproveite quando tem tempo de antena para falar de coisas que interessam. Queria pedir uma enorme salva de palmas para ti", acrescentou.

