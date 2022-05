Carolina Deslandes destacou na sua página de Instagram um pequeno vídeo com a reação de Fernando Daniel à atuação da jovem Maria Gil, que cantou no 'The Voice Kids' e conquistou todos os jurados.

"A cara do Fernando. Pelo amor de Deus", escreveu Carolina Deslandes na legenda do vídeo.

De referir que depois da atuação de Maria Gil, a jovem acabou por cantar o tema 'Easy On Me', de Adele, com Fernando Daniel, que foi escolhido para ser seu mentor. Para ver este momento, clique aqui.

Leia Também: The Voice Kids: Concorrente de 10 anos pede para homenagear o avô