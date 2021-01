A jovem brasileiraTainá Casastornou-se viral nas redes sociais depois de tornar pública uma troca de mensagens com Neymar.

A jovem diz ter respondido às InstaStories do jogador de futebol na altura do Ano Novo, já que os dois estavam no mesmo local. Para sua surpresa, Neymarreagiu à mensagem e até lhe perguntou em que local ela estava exatamente.

"Achei o máximo o Neymargostar dos meus stories, porque é o Neymar",afirma, dando conta de que tudo não passou de uma brincadeira entre ela, o namorado e os amigos que estavam com ambos e que vibraram com a troca de mensagens.

"E fui para a praia com os meus amigos e quando voltei ele respondeu-me. Conversámos e ele pediu-me o meu WhatsApp. [...] Ele conversava comigo e mais 50. Daí não deu em nada, foi só uma diversão de Ano Novo para descontrair e acabar o ano",termina.

Leia Também: Cantora argentina quebra silêncio sobre alegado namoro com Neymar