Emilia Mernes viu-se envolvida num rumor que dava como certo um alegado romance entre ela e Neymar. Confrontada com a especulação, a cantora argentina falou publicamente sobre o tema no programa 'La Previa De Cantando'.

No programa em questão, terá sido feita uma videochamada onde foi questionado a Emilia se esta estaria a namorar com o craque brasileiro. "Não! Do que estás a falar? Não digas essas coisas", reagiu, desligando em seguida a chamada.

Os rumores, recorde-se, nasceram pelo facto de a cantora ter passado o Ano Novo no Rio de Janeiro, Brasil, na companhia de Neymar.

