Foi no 'Alta Definição', da SIC, que José Wallenstein lembrou os momentos mais marcantes da sua infância, tendo explicado que os pais o receberam depois de terem perdido um filho no parto.

"Fui uma criança muito desejada porque os meus pais perderam à nascença um irmão meu, que faleceu no parto - tinha o cordão umbilical à volta do pescoço e os meus pais rapidamente tentaram ultrapassar esse trauma", contou.

"Fui muito amado e aos cinco anos aparece-me não um, mas dois irmãos. Nem a minha própria mãe sabia, só soube no parto que eram gémeos", continuou a recordar junto de Daniel Oliveira, confessando que o choque de ter de partilhar a atenção e o amor com os irmãos quando nasceram foi muito marcante.

"Invadiram-me o meu espaço afetivo de uma maneira brutal. Podia ter-me tornado num criminoso porque teve um tal impacto em mim, que um dia que estava com os meninos com um mês ou dois, entrei no quarto deles com uma tesoura e estava a escolher qual é que matava primeiro. A minha mãe, felizmente, entrou, agarrou-me no pulso e perguntou-me [com calma] o que é que eu estava a fazer. Não sei se não teria matado um deles", revelou, destacando que esta é uma imagem de infância que continua "claríssima" na sua memória.

José Wallenstein não deixou de comentar ainda que estes ciúmes terão marcado a sua personalidade, falando do seu lado de "querer ser amado, de gostar de ser amado".

Mas mesmo tendo vivido tal episódio marcante, a relação com os irmãos foi muito boa assim que começaram a crescer. Foi, diz, uma relação de "fraternidade". De referir que o ator tem dois irmãos e uma irmã.

As recordações da infância foram o início da entrevista do 'Alta Definição', onde o ator lembrou também a revolução do 25 de Abril. Na altura tinha 14 anos e "os pais eram antifascistas". Aliás, partilha, o pai chegou a ser preso. Outro momento marcante que foi também "a primeira vez que teve consciência de que viviam numa ditadura".

Outro tema igualmente marcante que abordou durante a conversa com Daniel Oliveira foi a morte do filho. O ator viu partir o primeiro filho aos cinco meses de idade, Simão, tema que já tinha sido recordado no mês passado no programa 'Júlia'.

