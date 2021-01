O comediante divulgou o e-mail que recebeu da escola de uma das filhas que informava que as salas de aula não estão aquecidas "em virtude de se cumprirem as orientações da DGS" no combate à Covid-19.

Na noite desta quinta-feira, dia 7, Bruno Nogueira divulgou na sua página de Instagram o e-mail que recebeu da escola de uma das filhas que informava que as salas de aula não estão aquecidas "em virtude de se cumprirem as orientações da DGS" no combate à Covid-19, o que foi descrito pelo humorista como uma situação "absolutamente inaceitável" tendo em conta o "inverno rigoroso" que se faz sentir. A publicação foi alvo de atenções e o ator José Raposo mostrou-se solidário com a indignação do comediante. "O Bruno Nogueira publicou este comunicado da escola da filha! Isto é o cúmulo da falta de bom senso!!!", afirmou na sua conta, onde partilhou a publicação original.