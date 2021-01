Bruno Nogueira usou a sua conta de Instagram para denunciar uma situação que o deixou muito indignado. A mesma está ligada às medidas tomadas pela escola de uma das filhas, onde se informa que as salas de aulas deixaram de ser aquecidas em virtude da pandemia.

"Acabei de receber isto da escola de uma das miúdas. É absolutamente inaceitável num inverno tão rigoroso com temperaturas de 6º que as crianças tenham de passar por isto. Não quero imaginar o que será em zonas com temperaturas ainda mais baixas", começa por referir.

"Entendo que estamos numa situação nunca antes vivida e que a adaptação não é fácil, mas se deixa de reinar o bom senso, o vírus passamos a ser nós. E esse é bem mais difícil de controlar", completa.

