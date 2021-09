Estreou esta quinta-feira, 9 de setembro, no Teatro Maria Vitória, a peça 'Vamos ao Parque', espetáculo que José Raposo destacou na sua página de Instagram.

Numa publicação que fez na noite desta sexta-feira, o ator destacou a importância do teatro de revista, recordando os espetáculos com Maria João Abreu e falando da casa onde viveu momentos muitos especiais.

"O Teatro Maria Vitória estreou ontem mais uma revista! E eu queria dizer o quão importante é para mim esta 'Catedral da Revista à Portuguesa', inserida no mítico Parque Mayer", começou por escrever.

"Foi lá que vi grandiosos espectáculos com artistas geniais, foi lá que aprendi com os grandes mestres, foi lá que eu e a Maria João conquistámos o lugar de uma das duplas mais acarinhadas pelo público, foi lá que co-produzi espectáculos, foi lá que o meu Ricardo pisou o palco pela primeira vez, foi lá que ele e o Miguel descobriram nos bastidores que aquela fantasia era receita para a vida, foi lá que a Sara realizou o sonho de participar num género que sempre adorou e que fazia parte do seu imaginário... e foi lá que se estreou ontem a minha nora Rita", destacou de seguida, aproveitando o momento para deixar um apelo a "quem manda".

"O Maria Vitória foi inaugurado no dia 1 de Julho de 1922! Faz parte da história do teatro português, e só espero que quem manda, quando for altura de o restaurar, não o reduza a uma sala sem estrutura para realizar espectáculos deste género, como aconteceu com outros teatros", rematou.

