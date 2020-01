Este domingo a atriz Maria Manuela celebrou o seu 85.º aniversário, data que foi agora assinalada por José Raposo.

"Os meus parabéns a uma das grandes atrizes deste país, com quem tive a sorte de aprender contracenando, e de conviver com amizade", disse o também ator na legenda de uma fotografia de Manuela Maria, acrescentando de seguida a publicação que a Casa do Artista fez na mesma rede social neste dia especial.

Recorde-se que Manuela Maria é uma das fundadoras da instituição.

