Mais de duas semanas depois de ter completado 61 anos, José Raposo mostrou aos seguidores da sua página de Instagram os festejos da data.

O ator reuniu os familiares e amigos numa festa onde estavam presentes algumas caras conhecidas, como Carlos Areia, Rosa Bela ou Fernando Fernandes (FF).

Ao mostrar as imagens desta noite especial, escreveu: "No dia 3/2 fiz 61 anos. Passei-o com duas sessões da comédia 'Trair e Coçar é Só Começar', tarde e noite, e depois fomos festejar para o restaurante Pajú! Dos raros sítios onde se come bem".

