José Raposo usou este sábado as suas redes sociais para homenagear Carlos Duarte. Locutor português que perdeu a vida nos últimos dias.

Às palavras de admiração pela notável carreira do amigo, o ator juntou um testemunho de indignação pelo facto a morte de Carlos Duarte não ter sido noticiada.

"O Carlos Duarte foi a voz que acompanhou as vidas de milhões de nós, e que ficou registada nas nossas memórias. Soube por um post do meu amigo Frederico Corado que tinha morrido, e nenhuma referência se faz nos noticiários deste país! Convivi com ele pelos anos 90, tendo-me sido apresentado pelo amigo comum António Cordeiro", recorda o ator.

José Raposo junta esta perda às muitas outras que têm marcado o panorama artístico português no ano de 2020. "Se pudesse apagava este ano do calendário, por tudo o que se passa e por tantas perdas de pessoas que me são queridas", lamenta.

Por fim, José Raposo lembrou o percurso de Carlos Duarte nas palavras de Frederico Corado. Veja abaixo a publicação completa:

