Morreu o locutor Carlos Duarte. A notícia foi confirmada nas redes sociais por amigos próximos do artista.

"Dizemos adeus a um grande amigo e a voz que fez a nossa infância. Carlos Duarte", lamenta Frederico Corado ao homenagear o amigo nas suas redes sociais.

Mais tarde, perante a falta de informação sobre a morte do homem que deu a voz a vários anúncios icónicos da televisão portuguesa, o encenador resolveu recolher e partilhar publicamente diversas informações sobre o vasto percurso profissional do locutor.

"Carlos Duarte (Locutor) Começou a trabalhar com a voz em 1969. Entre as diversas campanhas às quais deu voz estão marcas como Knorr, Woolmark, TMN, Bolachas Cuétara, Queijo Terra Nostra, Conservas Pitéu, Telecomunicações CTT, Tesa, Thermotebe, Molaflex, Cerveja Cruz Campo, Ferrero Rocher, Wella, Nasez, Savora, Tilt, Continente, Pilhas Duracel, Aspirina, Audi, Skip, Multiopticas, Iglo, Rafaelo, Yoplait, Control, Gillette, Raid, Unibanco, Mobil, Lego, entre centenas de outras, tendo participado também como figurante em vários filmes publicitários como por exemplo a campanha do Queijo Alavão", relembra.

"Foi a voz emblemática do programa '1000 Imagens' de José Nuno Martins na RTP, dos programas de Herman José 'Parabéns' (a voz dos prémios) e 'Herman Enciclopédia' (1997), do talk show 'Joaquim Letria' (1990)", continua Frederico Corado, que diz ter contado com a ajuda de Herman José para recolher todas estas informações.

A verdade é que há muito mais no percurso profissional de Carlos Duarte. Veja abaixo a publicação completa: