Celebrou-se este domingo o Dia da Mãe e José Raposo assinalou a data de forma simbólica com uma homenagem às figuras maternais que marcaram a sua vida.

"As mães da minha vida: a minha e as dos meus filhos", escreveu na legenda de uma sequência de fotos que reuniu memórias da sua mãe, de Maria João Abreu e da atual companheira, Sara Barradas.

Numa das imagens, Maria João Abreu aparece com os filhos - Miguel, de 36 anos, e Ricardo, de 29 - que nasceram do casamento com o ator. A atriz e José Raposo casaram-se em 1985 e divorciaram-se em 2008.

José Raposo casou-se em 2011 com sara Barradas, de quem tem uma filha, Lua, de três anos.

