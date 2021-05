Juntamente com Miguel Moura, José Moreira foi um dos concorrentes repescados do 'All Together Now' a conseguir um lugar na semifinal do programa.

O Fama ao Minuto esteve à conversa com o jovem de 16 anos, que nos contou como viveu esta segunda oportunidade: "Foi mais fácil porque já tinha pisado o palco da primeira vez. Na segunda vez já sabia para o que me estava a preparar e senti-me quase em casa", revela.

Nesta atuação, Miguel explica que procurou trazer mais emoção, seguindo assim um dos reparos que lhe foi feito pelo júri anteriormente.

Por outro lado, deu conta de que mesmo com a sua timidez, o facto de estar à frente das câmaras e da consequente exposição não o incomoda: "É tranquilo, não diria desconfortável. Poderia seguir uma profissão com exposição pública".

Pensando no futuro, o jovem artista pretende terminar o 11.º ano e espera conseguir conciliar a carreira no Design com a música.

