Miguel Moura foi um dos concorrentes do 'All Together Now' repescado que aproveitou a sua segunda oportunidade ao máximo, conquistando, desta forma, um lugar na semifinal do programa.

O Fama ao Minuto esteve à conversa com o jovem artista, marcante pela sua verdade a cantar e pronúncia alentejana que encantou os jurados.

"Na minha opinião acho que foi mais difícil. Era a segunda vez que pisava aquele palco e ia com receio: 'E se não passo outra vez?'. Fui ainda com mais nervos e muita ansiedade. Foi difícil porque eles repescaram os concorrentes com as melhores pontuações", começa por nos revelar.

Miguel acabou por protagonizar um dos momentos mais emocionantes da noite quando ao entrar não conseguiu controlar as lágrimas. Momento que chegou a ser partilhado por Cristina Ferreira nas suas redes sociais:

"Tinha recebido a surpresa da minha mãe e da minha avó lá atrás, antes de entrar. Há uma semana que não as via mas para mim parecia uma eternidade. Já ia assim um bocadinho alterado, depois fizeram-me aquela entrada que eu não estava à espera e acabei por me emocionar, fiquei mais nervoso ainda", comenta, relembrando o momento.

Ainda assim, e apesar dos muitos nervos que sentiu nesta gala, o entrevistado garante que se sente à vontade em frente às câmaras e que isso não é propriamente uma novidade para si. "Diria que a televisão é a minha terceira ou quarta casa, já entro com menos nervos, às vezes só tenho medo de dizer alguma coisa errada que as pessoas em casa possam interpretar e levar a mal", confessa.

No futuro, o artista espera conseguir seguir a música, notando que este é o seu "plano A". Por enquanto, o seu grande objetivo é "completar o 12.º ano".

