José Mata esteve de parabéns esta terça-feira e certamente que guarda as melhores memórias da sua entrada no 34.º aniversário. Se ao longo do dia se mostrou profundamente grato pelo carinho recebido dos amigos e fãs, o ator estava longe de imaginar como terminariam as celebrações.

Acabou por ser surpreendido pela namorada, Isabela Valadeiro, que reuniu os melhores amigos do ator num jantar. O momento foi simbólico e José Mata não resistiu em partilhar com o mundo o quanto ficou embevecido.

"Numa terça feira em que fazer 34 anos, meio doente, depois de um dia trabalho, me pareceu algo chato; tu apareces e reúnes AMIGOS, amigos que chegaram mais rápido do que a urgência com que lhes ligo a saber deles. Por isto, os meus 34, hoje, são teus. Teus e de quem encheu uma sala de um restaurante que me deixou de queixo no chão e coração na boca", começou por dizer.

E rematou: "Farei de tudo para estar mais presente. Para ligar mais. Para estar mais próximo. Tenho os melhores. E se fosse a jogo, ganhava com estes. São os melhores do mundo. Só consigo identificar 20. Sem enumerar estes ou aqueles. Obrigado, mais uma vez, a este ser humano fora de série.Hoje alguém me relembrou que “isto” é tudo sobre Amor".

