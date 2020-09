José Malhoa esteve esta sexta-feira no programa 'Você Na TV', da TVI. E foi em conversa com Manuel Luís Goucha que o músico comentou a atual situação vivida pelos músicos portugueses devido à pandemia de Covid-19.

Com todos os seus espetáculos adiados pelo facto de as festas populares terem sido canceladas como medida de prevenção do novo coronavírus, José Malhoa lança farpas ao facto de o mesmo não ter acontecido à Festa do Avante!.

"Também somos portugueses e temos barriga para comer", refere, garantindo que, apesar de tudo, espera que a iniciativa do partido Comunista corra bem. "Peço para que corra bem para que nos deem oportunidade a nós também", completa.

