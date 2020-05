"A segunda vez já é uma nova experiência", considera o autor de livros como "Morreste-me" e "Dentro do segredo - Uma viagem na Coreia do Norte". "Ainda estou meio sem palavras. É uma experiência de grandiosidade, uma coisa que nos tira do quotidiano, muda-nos a perspetiva de como o vemos. Parece que o próprio quotidiano muda. Foi um dia fantástico, tivemos muita sorte [com o tempo]. A perspetiva de passarmos sobre estas quintas é muito marcante", desabafa José Luís Peixoto.

"Estou com muita vontade de trazer os meus filhos e de partilhar isto com outras pessoas", admitiu o escritor minutos após ter descido do balão de ar quente numa viagem histórica que fez a convite da Rádio Renascença e que pode vir a ser de inspiração para um livro futuro. "Não sei. Há um romance de que gosto bastante que começa com uma cena num balão", confessa o escritor, referindo-se a "O fardo do amor", do Ian Mcewan, publicado em Portugal pela editora Gradiva, em 1997.

"É muito específico, hoje em dia, acontecer alguma coisa num balão, mas pode acontecer, como vimos agora mesmo. É uma forma de transporte, se é que se pode dizer assim, muito particular. É uma espécie de flutuar no ar. É como um barco no céu. É realmente especial", elogia. Impedido de viajar durante o surto que impôs recolhimento social ao mundo, José Luís Peixoto, autor de um site que apresenta viagens para ler, aproveitou as últimas semanas para fazer oficinas de poesia online.