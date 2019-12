Atualmente no Brasil a gravar a novela 'Salve-se Quem Puder', José Condessa conseguiu tirar uns dias de férias para passar o Natal com a sua família e com a namorada, Bárbara Branco. O artista chegou de surpresa a Portugal esta segunda-feira, dia 23 de dezembro, e vai conseguir ficar mais uns dias junto dos que mais ama.

Na manhã desta quinta-feira, dia 26 de dezembro, esteve no programa 'Você na TV', da TVI, e falou sobre esta nova fase, mostrando-se radiante com o projeto que tem em mãos.

Mas não ficou por aqui e desmentiu ainda os rumores que surgiram recentemente na imprensa brasileira, que alegavam que estava a viver um romance com Juliana Paiva, com quem faz par romântico na nova novela da Globo, que está prestes a estrear.

"Estamos preparados, já sabíamos que ia acontecer. É muito normal isto lá", disse o ator, referindo-se ao facto de ser "normal" circularem este tipo de rumores na imprensa brasileira.

Na altura que surgiram as especulações, falou-se de uma viagem de José e Juliana ao México. No entanto, o ator afirma que esta viagem foi para gravar a novela.

José vai ficar no Brasil a gravar a novela até o próximo mês de maio e depois já tem trabalhos agendados em Portugal para quando regressar, mais precisamente uma peça de teatro.

