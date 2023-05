É um namoro intenso, jovem e bonito, aquele que vivem José Condessa e Bárbara Branco há cinco anos.

Entre sonhos têm partilhado também vários desafios profissionais. Ainda assim, e acima de tudo, destacam-se os bonitos momentos que só os dois sabem que aconteceram.

José, numa bonita partilha feita no Instagram, assinalou esta data especial com palavras que estão a encantar os fãs de ambos.

"Há cinco anos que este é o melhor lugar do mundo. Desde então temos partilhado a vida e sonhos. Um quinto da minha vida é contigo. E se for para ser assim, sempre a melhorar, que venham muitos mais. Com amor, do teu Zé", pode ler-se na legenda de um fotografia em que o artista, de 25 anos, dorme aninhado no peito da companheira, de 23.

