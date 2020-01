José Castelo Branco partilhou na sua página do Instagram um vídeo que está a circular nas redes sociais, onde é possível ver um senhor a ser atingido com água, no metro de Lisboa. Imagens que deixaram o socialite revoltado.

"Isto é vergonhoso. Parem de alimentar o ódio! Não é com violência e humilhação pública que se combate o ódio! A maior arma para combater o ódio é a educação! Não é assim que vão lá! A humilhar um senhor de idade, que podia ser vosso pai ou avô", começou por escrever.

Um vídeo que pode ver abaixo:

O tema deu muito que falar na rede social de José Castelo Branco e, pouco tempo depois, o mesmo partilhou a mensagem de uma jovem a falar sobre o caso, onde se podia ler: "Elas meteram um storie antes disso tudo acontecer a dizer que iam andar com garrafas de água para molhar os supostos racistas. Elas é que foram atrás da confusão. Na cabeça dessas pessoas mais velhas, a maioria ainda tem uma mente fechada, quem provocou o homem foram elas, mas só mostraram o que quiseram. Há que respeitar, óbvio, que o senhor também não tinha que estar a dizer coisas racistas. [...] Mesmo assim, quem foi atiçar as pessoas foram elas".

Leia na íntegra:

Castelo Branco não ficou por aqui e gravou ainda um vídeo em que se dirige à jovem que atirou com a água. "Então anda no metro à procura de racistas só para ter protagonismo? Isso é uma vergonha, não se faz. Não precisa disso. É para ganhar seguidores? Não pode fazer uma coisa dessas. É uma falta de respeito para as pessoas de mais idade e de tudo. Que vergonha. Então agora é logo racistas? Já parece aquelas do assédio sexual, é tudo assédio sexual. Mas está tudo maluco?", destacou.

