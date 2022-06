José Castelo Branco decidiu ir ao seu baú de memórias e partilhar com os seguidores do Instagram um retrato antigo, no qual posa com o filho ainda em criança.

“Feliz junho, meus queridos! O meu filho pequenino agora é pai! Tenho saudades tuas, Guilherme”, escreveu o socialite na legenda da publicação.

Recorde-se que Guilherme foi pai pela primeira vez em dezembro do ano passado, após o nascimento da pequena Constança.

