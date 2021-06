O pequeno Noah, de dois anos, continua desaparecido, desde a manhã de quarta-feira, dia 16, em Proença-a-Velha. Um caso que rapidamente deixou os portugueses solidários, com vários pedidos de ajuda a espalharem-se nas redes sociais.

Entre os apelos que se podem ler na Internet, destacam-se as publicações de vários famosos, como a de José Castelo Branco. Nos Estados Unidos, a celebridade não ficou indiferente ao desaparecimento do menino.

"Urgente!!! O Noah tem dois anos e está desaparecido, por favor, se alguém souber de algo fale com as autoridades. Não é tarde demais, as crianças são a nossa alma", disse.

