José Castelo Branco resolveu nos últimos dias usar as suas redes sociais para partilhar diversos vídeos onde mostra o seu banho de relaxamento. Como seria de esperar, as imagens do socialite na banheira de um quarto de hotel geraram burburinho nas redes sociais e deram origem às mais diversas piadas.

Entre os que não resistiram a brincar com o tema estão Alexandre Santos e Hugo Sousa. Num vídeo divulgado nas redes sociais dos humoristas, os dois brincam com o facto de o socialite estar a mostrar os genitais (algo que na realidade não aconteceu uma vez que Castelo Branco estava a usar cuecas no vídeo).

Perante a brincadeira dos humoristas, o famosos conde quis responder-lhes à letra. "Tenho mais tomates que muito macho que se diz macho", começou por referir nos comentários da publicação.

Mais tarde, José Castelo Branco reservou espaço na sua conta de Instagram para um vídeo dedicado a Alexandre Santos e Hugo Sousa. "Alexandre Santos, este vídeo é para si, e também pode ser para os eu assistente medíocre, o Hugo Sousa. Você acha que eu tenho tomates? Eu tenho imensos tomates mas é para fazer coisas que você não consegue fazer, querido. Sou uma mulher poderosa, tenho imensos tomates", afirma.

Veja na galeria o vídeo com a resposta de Castelo Branco e abaixo as imagens que deram origem à polémica.

Leia Também: Diogo Piçarra quis um cabelo à CR7... mas a sua Georgina "foi às compras"