José Castelo Branco, que se tem mostrado muito empenhado em sensibilizar os portugueses para que adotem as medidas de prevenção relativas à Covid-19, resolvem passar os próximos dias em quarentena.

Uma vez que o socialite vive em Nova Iorque com a mulher, Betty Grafstein, de 91 anos, foi num hotel de Lisboa que escolheu passar os próximos dias.

"Que bom estar num hotel com serviço de cinco estrelas no meio do nosso Rossio, e sentir-me protegido e bem tratado a fazer a minha quarentena antes de voltar para a minha Betty", declarou nas redes sociais, onde partilhou alguns pormenores do quarto onde está hospedado.

