Em contagem decrescente para dar as boas-vindas ao segundo filho, José Carlos Pereira revelou uma decisão importante que tomou sobre o futuro do bebé, fruto do relacionamento com Inês de Góis.

"Está quase a chegar um dos dias mais felizes das nossas vidas e queremos partilhar convosco que decidimos guardar as células estaminais do cordão umbilical do nosso bebé", contou o ator na sua página de Instagram, esta quarta-feira.

"Estas células só podem ser colhidas no momento do parto", explicou, acrescentando que "são guardadas durante os próximos 25 anos e são já utilizadas no tratamento de mais de 80 doenças, em caso de necessidade".

De referir que José Carlos Pereira é ainda pai de Salvador, de quatro anos, fruto do antigo relacionamento com Liliana Aguiar.

