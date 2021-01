José Carlos Pereira partilhou de novo no Instagram uma fotografia captada nas urgência do hospital, onde trabalha atualmente, e destacou na legenda do registo uma importante mensagem.

O ator e médico desabafou junto dos fãs, na manhã desta segunda-feira, palavras que chegam com um apelo e uma mensagem de esperança.

"Bom dia a todos... O dia está cinzento como a nossa realidade neste momento. Vamos fazer a nossa parte, para que a nossa vida volte a ter cor. Vamos acreditar que vamos poder ser 'Livres' outra vez, respirar ar puro sem medo, e abraçar os que amamos sem restrições. Falta pouco... assim espero", escreveu.

