Depois das férias no Algarve ao lado da namorada, Inês, e do filho, Salvador, fruto da sua anterior relação com Liliana Aguiar, José Carlos Pereira voltou à rotina.

Longe do seu rebento, que vive com a mãe por acordo de ambos, Zeca - como é carinhosamente tratado pelo público - sofre com saudades.

"Há dias que sinto uma saudade tão grande de te abraçar, hoje é um desses dias. Amo-te, filho", lamentou o ator na legenda de uma fotografia onde pai e filho posam de calções iguais na praia.

