Na última semana, os movimentos de protesto contra o racismo intensificaram-se na sequência da morte do cidadão afro-americano, George Floyd. Várias figuras públicas fizeram questão de apoiar esta causa, umas mais ativamente que outras.

Não ficando indiferente ao assunto, José Carlos Pereira partilhou uma imagem do filho, o pequeno Salvador, onde este surge com um boneco negro nas mãos.

"A felicidade não escolhe cores", afirmou o ator e médico, visivelmente orgulhoso do menino, fruto do anterior relacionamento com Liliana Aguiar.

Veja a imagem.

Leia Também: Rita Pereira vai participar em manifestação contra o racismo