José Carlos Pereira foi um dos convidados do programa 'Dois às 10' desta terça-feira, 19 de dezembro, na TVI.

O ator, de 45 anos, abriu o coração para falar sobre uma nova fase que se inicia na sua vida, uma vez que deixou a novela 'Festa é Festa' e, desta forma, a representação, para se dedicar a um outro amor: a medicina.

Zeca, como é carinhosamente tratado, abordou igualmente uma difícil fase por que passou recentemente após a morte do pai, que partiu no dia do aniversário do ator, a 17 de novembro.

"Não contei aos meus filhos que o avô morreu", afirmou à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

"Os pequeninos não sabem ainda, o Salvador, que está no Dubai com a mãe [Liliana Aguiar], ainda não sabe que o avô Zé morreu", explica, notando que lhe dará a notícia em janeiro quando viajar para o país.

De lágrimas nos olhos, o artista lembrou o apoio do pai ainda em vida. "Disse que tinha muito orgulho em mim, que tinha orgulho no filho que tinha e que acreditava em mim", revela.

Agora, e apesar da dor, José Carlos Pereira nota ter como missão cuidar dos que ficaram. "O nosso propósito maior são as pessoas que amamos", completa.

