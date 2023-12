José Carlos Pereira não se manifestou publicamente sobre as acusações da 'ex' e mãe dos filhos mais novos, Inês de Góis, apenas tem partilhado imagens em que aparece com os meninos.

Ainda na manhã deste domingo, dia 17 de dezembro, o ator e médico publicou um novo carinhoso vídeo em que aparece no carro com os pequenos Tomás e Afonso. As imagens estão agora disponíveis na galeria. Ora veja.

De recordar que além dos filhos mais novos, fruto da relação terminada com Inês de Góis, José Carlos Pereira é também pai de Salvador, da anterior união com Liliana Aguiar. O filho mais velho do ator está a viver com a mãe no Dubai.

