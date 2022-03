José Carlos Pereira e a namorada, Inês de Góis, têm esta terça-feira, dia 1 de março, motivos para celebrar. Tomás, filho do casal, completa hoje 11 meses de vida.

A data foi assinalada nas redes sociais do ator e especialista em medicina estética com uma nova fotografia do bebé.

O menino surge na imagem disfarçado de macaquinho, ou não fosse hoje dia de Carnaval.

"Onze meses deste macaquinho. E cada vez mais o amo. Parabéns, filhote", pode ler-se na legenda da imagem.

Importa lembrar que Tomás está a poucos meses de receber mais um irmão. Inês está grávida do segundo filho em comum com Zeca. Além destes dois rebentos, o ator é ainda pai de Salvador, de cinco anos, fruto da relação com Liliana Aguiar.

Leia Também: José Carlos Pereira mostra o filho e confessa. "Caem-me as lágrimas"