José Carlos Pereira recebeu do infantário do filho mais novo um vídeo onde o pequeno Tomás surge com o seu primeiro disfarce de carnaval.

Apesar de feliz por ver a alegria do bebé, de apenas 10 meses, o ator e especialista em medicina estética não deixou de se emocionar com as imagens.

"Meu amor… Caem-me as lágrimas a pensar em que mundo vais viver", declara Zeca, referindo-se à guerra atual entre a Rússia e a Ucrânia.

Recorde-se que José Carlos Pereira está a poucos meses de voltar a ser pai. Está a caminho um novo bebé, que tal como Tomás resulta da relação do ator com Inês de Góis. Zeca é ainda pai de Salvador, de cinco anos, fruto da relação anterior com Liliana Aguiar.

