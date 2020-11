José Carlos Pereira voltou esta terça-feira à antena da TVI. O ator teve uma participação no programa 'Dia de Cristina', onde regressou ao papel de jurado de uma homenagem especial ao programa 'A Tua Cara Não Me é Estranha'.

"Que bom que foi hoje sentir que voltei a casa", terá dito o ator a Cristina Ferreira no intervalo do programa. Palavras que a apresentadora fez questão de citar e que levaram Zeca, como é carinhosamente tratado pelo público, a manifestar em direto as saudades que sente da casa onde cresceu como ator.

"Tive uma sensação de nostálgia que não estava à espera. Tinha mesmo saudades disto, é verdade... não vou mentir", confessa José Carlos Pereira passados três anos desde que deixou a antena da TVI para se dedicar a outros projetos profissionais.

Recorde-se que o último trabalho de Zena na televisão foi na série 'Golpe de Sorte', da SIC.

Passados quase tres anos