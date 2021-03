Na reta final da gravidez, Inês De Góis e José Carlos Pereira surpreenderam ao mostrarem no Instagram uma sessão fotográfica que ambos fizeram.

O casal posou sem roupa, momento que o ator e médico fez questão de destacar na rede social.

"Está quase... Em breve seremos quatro", escreveu na legenda de uma das imagens da referida sessão de fotos. Veja abaixo:

Recorde-se que este será o primeiro filho do casal. José Carlos Pereira já é pai do pequeno Salvador, da relação anterior com Liliana Aguiar.

Leia Também: Grávida, namorada de José Carlos Pereira revela que engordou 20 quilos