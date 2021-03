Inês de Góis, namorada de José Carlos Pereira, partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram pormenores acerca da sua gravidez, fruto do relacionamento com o ator.

"Mais 20kg em cima, dormir não é fácil, às vezes faço chichi quando espirro, nada me serve basicamente lavo e visto novamente, agora comecei a ressonar e não consigo estar de pé muito tempo", revelou.

"Mas tão feliz que vou ter saudades da minha barriga! E ainda mal começou", completou.

Recorde-se que José Carlos Pereira já é pai de Salvador, de três anos, fruto da anterior relação com Liliana Aguiar.

Leia Também: É oficial! José Carlos Pereira torna-se diretor de clínica