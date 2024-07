José Carlos Pereira e a namorada, Irina Sustelo, estiveram a desfrutar de uma semana de férias com os filhos.

O ator e médico publicou na sua página de Instagram uma fotografia onde aparece com os filhos, Salvador, Afonso e Tomás, a companheira Irina e os dois filhos da médica.

"Que semana maravilhosa em família", pode ler-se na legenda da imagem. "As férias dos miúdos são dos miúdos, mas vale a pena o cansaço só para ver o sorriso e o brilho nos olhos deles", acrescentou José Carlos Pereira, tendo referido com hashtag que estiveram no Algarve. "Família de sete".

Por sua vez, Irina disse na stories da sua página de Instagram: "De coração cheio. Semana inesquecível em família".

© Instagram_drairinasustelo

