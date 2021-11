José Carlos Pereira celebra mais um ano de vida, data que será passada fora de Portugal, no Brasil, como revelou na sua página de Instagram.

"Bem-vindos 43. Estes são especiais, num país diferente mas que amo de coração", começou por dizer na legenda de uma fotografia que publicou na rede social e onde mostra que está no Brasil.

"Que seja a continuação de uma jornada pessoal, profissional empreendedora e contínua como até aqui. Obrigado família e amigos por tudo. Beijinhos e abraços a todos vocês e obrigado pelas vossas mensagens. Continuamos juntos e podem contar comigo sempre deste lado", completou.

Aos 43 anos, José Carlos Pereira vive uma fase muito feliz da sua vida. Profissionalmente, além da carreira de ator, mantém-se focado na medicina. A nível pessoal também está a desfrutar de uma nova etapa, depois de ter sido pai pela segunda vez em abril, de Tomás.

José Carlos Pereira é pai de Salvador, fruto da relação terminada com Liliana Aguiar, e do pequeno Tomás, da atual relação com Inês de Góis.

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias do ator e médico na galeria.

