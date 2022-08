José Carlos Pereira viveu uma data muito especial esta sexta-feira, 19 de agosto. A semana terminou com a comemoração do aniversário do pai, Xavier.

Nas stories da sua página de Instagram, José Carlos Pereira publicou uma fotografia de ambos e dedicou-lhe uma carinhosa mensagem.

"Parabéns, velhote. 79 aninhos. Que contes muitos", disse.

© Instagram_josecarlospereiraoficial

Leia Também: Namorada de José Carlos Pereira em biquíni 3 semanas após o parto