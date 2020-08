José Carlos Pereira fez uma série de vídeos nas stories da sua conta de Instagram para apelar à solidariedade dos seus seguidores. O objetivo, conforme nota o próprio, é contribuir com uma ajuda direcionada às pessoas afetadas pelas explosões no Líbano.

"Todos sabemos o que se passou no Líbano, em particular em Beirute, e estamos neste momento a recolher fundos para enviarmos um contentor com bens de primeira necessidade para este país que tanto necessita da nossa ajuda", notou.

"Vinha apelar aqui à vossa solidariedade para que possam ajudar", completou, revelando que para isso basta visitarem a página de Instagram da Dra. Andreia Castro.

