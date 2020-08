O designer libanês Zuhair Murad criou uma nova coleção para ajudar o Líbano, depois da explosão na capital, Beirute, que matou mais de 100 pessoas e feriu muitas outras, no dia 4 de agosto.

Murad - que já foi responsável por visuais de várias celebridades como Beyoncé, Jennifer Lopez e Priyanka Chopra - está a vender t-shirts, brancas e pretas, no valor de 25,99 dólares (22 euros), com a frase "Rise from the Ashes".

O designer anunciou no Instagram que 100% dos lucros arrecadados nesta edição limitada vão ser doados a uma associação que está a apoiar o povo libanês nesta fase difícil.

Vários famosos já mostraram o seu apoio a esta iniciativa, entre eles Courteney Cox, Sofia Vergara, Alessandra Ambrosio, Devon Windsor e Shanina Shaik.

Leia Também: Mais de metade da população do Líbano está "presa na pobreza"