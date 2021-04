Esta sexta-feira, uma semana depois de dar as boas-vindas ao segundo filho, José Carlos Pereira foi convidado no 'Cristina ComVida' para falar sobre os primeiros dias após o nascimento do pequeno Tomás, fruto da relação com Inês Góis.

Deliciado com o bebé, o ator e médico contou que o menino é calmo e que permite aos pais ter noites serenas.

Sendo também pai de Salvador, de quatro anos, que nasceu fruto do relacionamento anterior com Liliana Aguiar, Zena confessou que chegou a desejar que o bebé fosse uma menina. Aos três meses da gravidez, uma ecografia levou-o a acreditar que era uma rapariga, mas algumas semanas depois confirmou-se o verdadeiro sexo.

Questionado se gostaria de aumentar a família, Zeca, como é popularmente acarinhado, deixou claro que não. "Fechei a loja. Por mim, está bom", rematou.

