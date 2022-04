José Carlos Malato tem passado os últimos tempos de coração apertado devido ao estado de saúde da sua cadela. Jolie está velhota e enfrenta por isso os problemas de saúde normais da idade.

Esta quinta-feira, dia 21, o apresentador partilhou nas redes sociais um desabafo onde revela como conseguiu contornar um dos desafios de quem é dono de um animal de estimação em idade avançada: a incontinência.

"Hoje iniciamos uma nova fase das nossas vidas. Da minha e da Jolie. Quero que ela se sinta sempre confortável e não me quero ‘zangar’ com alguém que faz xixi na cama por que não se consegue controlar", começa por explicar, comparando a situação de Jolie à da vida de um humano: "Eu próprio fiz xixi na cama até tarde (na infância) e o meu pai, no seu estado terminal".

Perante o problema, Malato diz ter encontrado "a fórmula ideal para máximo conforto e máxima dignidade da menina: fraldinhas".

"Sem problema, sem dramas. Somos todos iguais. Quando chegar a minha vez, o número é XL, tal como o dela", termina.

