José Carlos Malato voltou a manifestar-se no Instagram sobre a amiga de quatro patas, Jolie, que se encontra com doente.

Numa nova publicação que fez nas stories, o apresentador contou que esta quarta-feira, 20 de abril, vai com a amiga de quatro patas ao veterinário e teme pelas notícias que poderá receber.

"Amanhã vou com a Jolie à médica. Com a medicação está francamente melhor. Vamos lá ver se não me dão informação a mais baseada em diagnósticos não confirmados. Coração de pai tem limites", desabafou.

© Instagram_josecarlosmalato

Leia Também: "Apesar de tudo, voltou para a família", diz José Carlos Malato