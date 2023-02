O apresentador fez parte da segunda gala do 'Dança Comigo', que terminou com Ana Garcia Martins no papel de vencedora.

José Carlos Malato recorreu às stories da sua página de Instagram para dar os parabéns à vencedora da segunda gala do 'Dança Comigo', Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce'. "Parabéns, 'Pipoca Mais Doce' e Nuno Pesqueira. Parabéns a todos. Foi lindo", começou por dizer numa das publicações que fez na rede social. Mas não ficou por aqui e, na brincadeira, acrescentou numa outra partilha: "A c****** da 'Pipoca Mais Doce' partiu-me às postas. Aposto que vai fazer um giveaway com o que resta de mim! Fofa, debaixo destas cinzas ainda há fogo". Leia Também: 'Pipoca' venceu gala do 'Dança Comigo' mas ficou com mazelas



