Georgina Rodríguez esteve presente na comemoração do aniversário do companheiro, Cristiano Ronaldo, e as imagens da família reunida foram notícia em todo o mundo.

No entanto, no jornal iraniano Hamshahri foi exibida a imagem em causa, ainda que tenha sido censurado o rabo de Georgina. É notório que a fotografia, na qual a modelo está de lado, foi manipulada de forma a ocultar a silhueta.

A decisão da editoria deste jornal está a dar que falar e as imagens têm sido reproduzidas por vários meios de comunicação internacionais. Veja abaixo.

