Jorge Gabriel não podia estar mais satisfeito com a vitória do Sporting frente ao Paços de Ferreira, por 2-0, no jogo de tomou lugar na noite deste domingo, 7 de novembro.

Nas redes sociais, o apresentador da RTP assinalou a vitória com a partilha de uma série de fotografias em que posa junto de estrelas do Sporting, nomeadamente do treinador, Rúben Amorim.

"Família feliz... E lá ganhámos", escreveu na legenda.

