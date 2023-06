A morte de Luís Aleluia deixou de luto a comunidade artística portuguesa. Foram várias as personalidades que fizeram questão de fazer uma homenagem ao ator, que perdeu a vida aos 63 anos, entre elas, Jorge Gabriel.

Este domingo, 25 de junho, o apresentador da RTP lembrou uma ida do eterno Tonecas à 'Praça da Alegria', programa que apresenta com Sónia Araújo no primeiro canal.

"Era esta a disposição que adorávamos oferecer amanhã [hoje, segunda-feira] tal como o fizemos em maio", afirma, mostrando uma imagem na qual aparecem todos a sorrir.

"Reservamos espaço na 'Praça' para homenagear o Luís Aleluia, o nosso menino Tonecas", completa.

